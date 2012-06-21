Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
З понеділка у Львові пом’якшили деякі карантинні обмеження. Вже можна відвідати музеї просто неба — «Шевченківський гай», «Територію терору» та Личаківське кладовище. Квитки можна придбати безконтактно. На вході встановили дезінфікувальні рамки, проводять також температурний скринінг. Більшість музеїв міста Лева, як прогнозують, зможуть приймати відвідувачів наприкінці травня чи на початку червня.
Крім музеїв просто неба, у Львові також дозволили гуляти у скверах і парках, до послуг — і спортивні майданчики. Філіжанку кави можна вже випити на деяких літніх терасах закладів харчування. Відновили й роботу крамниць з непродовольчими товарами. Магазинам взуття та одягу можуть дозволити працювати з 15 травня. Звісно, стежать за дотриманням усіх необхідних вимог і правил.
Сьогодні ж зранку міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про відкриття у місті Лева перукарень, салонів краси та приватних стоматологічних кабінетів. Водночас заборонила працювати одному з кафе, яке порушило карантинні умови діяльності. До слова, львів’ян просять повідомляти про факти карантинних порушень на «гарячу лінію».
Тим часом обласна комісія поки відтермінувала до 15 травня пом’якшення карантинних обмежень. Таке рішення прийняте через зростання на Львівщині кількості інфікованих COVID-19. За останню добу в області зареєстрували 27 таких нових випадків. Загалом коронавірусна інфекція забрала життя вже 22 краян.