Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львові минулого тижня розпочали демонтаж аварійної 30-метрової стели Монументу Слави. За інформацією прес-служби міської ради, підрядник встановив риштування. Відтак тут стали працювати альпіністи, які взялися знімати гранітні плити.
Бетонну конструкцію розбиратимуть поетапно, метр за метром. Важливі елементи стели передадуть у львівський музей «Територія терору». Вартість робіт з демонтажу становить майже 300 тисяч гривень.
У міськраді також стверджують, що вже завершено підготовку містобудівного розрахунку для оголошення архітектурного конкурсу для визначення того, яким чином має функціонувати територія, на якій розміщений Монумент Слави. І схиляються до облаштування тут громадського простору.
Принагідно зазначити, що торішнього лютого виконавчий комітет міськради затвердив рішення «Про вжиття заходів з усунення аварійності Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул. Стрийській». Відповідно було замовлено дослідження у Національному університеті «Львівська політехніка» щодо технічного стану основних конструкцій пам’ятника. Згодом з’явився висновок: стела підлягає демонтажу через її аварійний стан. Тож опісля обгородили територію та оголосили тендер на визначення виконавця робіт з демонтажу. Роботи розпочали зараз.