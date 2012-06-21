Влада Львова планує закупити в Берліні 30 старих трамваїв «Tatra» вартістю 800 тисяч євро.
Про це повідомляє «032.ua», посилаючись на слова директора комунального підприємства «Львівелектротранс» Олега Берези.
Старі німецькі транспортні засоби планують закупити на кредитні гроші. Також частину вартості трамваїв виділять з міського бюджету.
Терміни закупівлі поки не оприлюднюють. Однак вже відомо, що німецькі трамваї курсуватимуть вулицями Львова вже цього року.
Зазначається, що також певний час витратять на зміну трамвайних колісних візків. Трамвайні системи Львова та Берліна мають різну ширину колії — 1000 і
У 2018 році міська влада також планує закупити 100 великих автобусів, 50 трамваїв та 40 тролейбусів.