Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
«Урядовий кур’єр» вже повідомляв, що у Львові триває Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt. Серед його численних заходів і концертів є й подія особлива. Вперше в Україні (й честі такої удостоїлося саме місто Лева) приймають оригінальну власну скрипку Вольфганга Амадея Моцарта, яку славетний композитор використовував протягом останніх років життя у Відні. Цей музичний інструмент виготовив 1764 року італійський майстер П'єтро Антоніо Далла Коста.
Організатори львівського фестивалю кажуть, що приймати таку унікальну скрипку стало можливим завдяки фундації Моцартеум у Зальцбурзі (Австрія). І зазначають, що цей інструмент зрідка залишає стіни зальцбурзького музею. Скрипка Моцарта звучала хіба на концертах в Італії, Німеччині, Швейцарії, Литві, Кубі, Японії. Тепер ось її почує Україна. Цієї неділі на концерті-закритті фестивалю LvivMozArt австрійський скрипаль Франк Стадлер на оригінальній скрипці Вольфганга-Амадея Моцарта, зокрема, виконає скрипковий концерт видатного композитора.
Принагідно зауважити, що у четвер у рамках львівського фестивалю класичної музики організували й концерт-перформенс, присвячений історії родини Моцартів.