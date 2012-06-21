Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Львів турбується про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, серед яких і безхатченки. За певний час у місті мають звести Дім для бездомних і самотніх жінок. Наріжний камінь цієї будівлі заклав та освятив минулої суботи кардинал Конрад Краєвський – Папський елемозинарій (розподілювач милостині). Міський голова Андрій Садовий цю подію назвав важливим моментом історії Львова. І ця історія – про добро та допомогу ближньому, зазначив він.
Опікуватимуться цим прихистком для жінок, які з різних обставин залишилися без житла, стали самотніми, монахині згромадження сестер-альбертинок Римо-католицької церкви. Досвіду служити убогим сестри набули в Польщі й передусім у місті Краків, де вже діє Дім для бездомних і самотніх жінок.
У пресслужбі Львівської міськради навели слова сестри-альбертинки Ієромії-Дороти Кондрацької, яка зазначила, що жінки в Домі для бездомних і самотніх почуватимуться безпечно, до кожної з них шукатимуть індивідуальний підхід, кожна також матиме можливість «віднайти та розвинути свої таланти, здібності, аби в майбутньому влаштуватися на роботу».