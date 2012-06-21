Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Минулий тиждень Львів завершував з певним пом’якшенням карантинних вимог. Передовсім міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про відновлення роботи закладів культури. Йдеться про театри, музеї, бібліотеки, кінотеатри, народні доми, галереї, концертні установи та культурні центри.
У соцмережі заступник міського голови Андрій Москаленко не приховував радості від такого повідомлення й написав: «Ура! Нарешті!». Але водночас роз’яснив, що працюватимуть згідно з протоколом, тобто кількість відвідувачів не має перевищувати 50%, як і не повинно бути більше однієї особи на п’ять квадратних метрів. Безперечно, дбатимуть про маски, санітайзери, проводитимуть температурний скринінг, провітрюватимуть і дезінфікуватимуть приміщення. Промаркують і крісла, аби люди знали, де сідати, а де не можна. Щоб дізнатися, чи готові всі заклади культури до відновлення режиму роботи, їх відповідні служби обстежили ще за тиждень наперед.
Але львів’ян запросили не лише до закладів культури, а й на торговицю. Минулої суботи у середмісті відкрили перший фермерський ярмарок, який мають намір організовувати щотижня аж до завершення літньої пори. Його гасло: «Купуй львівське!». Понад два десятки сільськогосподарських товаровиробників області пропонували містянам, крім городини, овочів і фруктів, також мед, свіжу рибу, молочну та м’ясну продукцію й навіть равлики.