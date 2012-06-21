Наприкінці лютого, до 6-х роковин анексії Криму, на екранах кінотеатрів з’явиться український повнометражний художній фільм «Черкаси». Стрічка висвітлює реальні події. Мінний тральщик, заблокований росіянами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму, 21 день чинив опір ворогові і став єдиним з дев’яти українських кораблів, що не спустив державного прапора. Офіційний трейлер воєнної екшн-драми «Черкаси» цими днями презентувало Держкіно.
Як розповіла продюсерка Марта Лотиш, ця картина про звичайних хлопців, які у складний період життя зробили непростий вибір. Про дружбу, зраду, честь і гідність. Фільм виробництва MKK Film service (Україна) та Inter Media (Польща) створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, ВМС Збройних сил України. Серед тих, хто підтримав роботу над фільмом, була й Черкаська обласна державна адміністрація.