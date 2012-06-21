Як повідомили в канцелярії президента Франції, в результаті зіткнення двох гелікоптерів під час операції проти джихадистів у Малі загинуло тринадцять французьких солдатів.
Про це повідомляє ВВС.
Аварія, що сталася в понеділок, 25 листопада – одна з найтрагічниших за десятиліття.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив «глибокий сум» з приводу інциденту. Розпочалося розлідування повітряної трагедії.
У 2013 році Франція направила тисячі солдатів в Малі після того, як бойовики-ісламісти захопили величезні частини півночі країни.
Нині 4500 французьких військовослужбовців перебувають для підтримки сил Малі, Мавританії, Нігеру, Буркіна-Фасо і Чаду проти ісламістських бойовиків.
Точні обставини інциденту, що трапилися в понеділок невідомі, але джерела в міністерстві оборони повідомили агентству AFP, що ударний вертоліт Tiger зіткнувся з військовим транспортним гелікоптером Cougar.
Серед загиблих шість офіцерів і генерал капрал.
«У цих 13 героїв була тільки одна мета: захистити нас», – написав президент Макрон в своєму твіттері. «Я схиляюся перед болем своїх близьких і товаришів».
Загалом 38 французьких солдатів загинули в Малі з часу миротворчої місії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»