Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив новозбудований храм на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці у Малині на Житомирщині.
Про це повідомляє ПЦУ.
«Предстоятель помісної Української православної церкви звершив освячення престолу і новозбудованого храму на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці у місті Малин Житомирської області», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що митрополит Епіфаній провів у храмі Божественну літургію та удостоїв настоятеля правом носіння митри.
«Цей храм є виявом єдності громади міста у лоні справжньої Української Церкви. Тож нехай Всемилостивий Господь збереже його непохитним до кінця віку і нехай тут постійно лунає молитва», - зауважив предстоятель.
Після урочистої відправи митрополит Епіфаній вручив церковні нагороди меценатам та благодійникам храму.