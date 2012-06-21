Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У приморському Маріуполі в ході реалізації перспективного інвестиційного проєкту збудують сучасні фотоелектричні станції різної потужності. Про серйозні наміри активніше використовувати сонячну енергію для отримання екологічно чистої і значно дешевшої електроенергії свідчить і меморандум, який підписали міський голова Маріуполя Вадим Бойченко і директор ірландської компанії «Altostrata Energy Limited».
Зарубіжні партнери не приховують, що українське місто, навіть попри прифронтові реалії, продовжує розвиватися, а тому залишається дуже привабливим для інвесторів. А керівники міської влади запевняють, що вже у наступному році буде підготовлено шість перспективних ділянок для розвитку зеленої енергетики.
«Підписання меморандуму про співпрацю – це якраз один із тих ефектів, що дало нам проведення у місті інвестиційного форуму «RE: think. Invest in Ukraine». Подібне нове співробітництво у сфері енергетичного ринку – саме такий приклад того, що отримав Маріуполь. Переконаний, він не останній, і попереду нас чекають нові проєкти і програми зі створення стратегії стійкого зеленого розвитку», –- каже міський голова Маріуполя.