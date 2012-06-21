Незмінні атрибути нині нерідко порожніх і занедбаних приміщень колишніх кінотеатрів — діряві дахи, вибиті вікна, павутина чи пліснява на стінах, провалена підлога та іржаві замки на дверях. Нічого схожого не матиме автомобільний кінотеатр без даху, вікон і дверей, який пропонують створити в Маріуполі. Ідеться про територію просто неба для перегляду кінофільмів автолюбителями чи пішоходами, яку ініціативна група пропонує використовувати в міському парку Гурова чи в поки що занедбаному парку комбінату «Азовсталь».
Петицію з такою пропозицією зареєстровано на сайті єдиних місцевих петицій Маріупольської міськради. «Це не дуже витратне будівництво, до того ж кінотеатр просто неба — з економічної точки зору перспективно, бо працюватиме й у холодну пору року. Для створення такого кінотеатру потрібна тільки площа», — йдеться у зверненні. Автори ідеї пропонують зони майбутнього кінотеатру розділити на місця для автомобілістів і глядачів без автомашин. Зону для таких глядачів, переконані вони, варто прикрити тентом і встановити лавки. А звук транслюватимуть через радіоканал на автомобільні приймачі й через зовнішні динаміки.
Збирання підписів під зверненням триватиме 90 днів, і ближче до нового року стане відомо, бути першому автомобільному кінотеатру в Маріуполі чи ні.