Різдвяні й новорічні свята у Маріуполі жителі міста та його гості зможуть відзначати на двох тутешніх локаціях: у парку «Веселка» й Театральному сквері. А щоб вони змогли побувати у двох місцях і не перейматися пошуком транспорту, для зручності введено спеціальний автобусний маршрут «Новорічний експрес». Автобус прикрасили яскравою ілюмінацією і святковими декораціями, а в салоні подорож пасажирів супроводжують новорічні мелодії.
Автобусний маршрут допоможе об’єднати атмосферу свята в Лівобережному та Центральному районах міста. А тим часом маріупольці, які вже встигли випробувати транспорті зручності, називають цю дорогу своєрідною мандрівкою в новорічну казку. Курсуватиме «Новорічний експрес» щодня з 19 грудня по 14 січня з інтервалом година. Проїзд і перевезення святкового настрою безплатні.