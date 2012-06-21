Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Створений у Маріуполі волонтерський комітет оборони Азовського моря став закономірною реакцією місцевих активістів на складну ситуацію, свідомо спровоковану російськими сусідами.
Відповідно до міждержавного договору між Україною та РФ від 2004 року Азов вважається морем спільного внутрішнього користування, проте росіяни продовжують вести тут економічну блокаду українських портів. Після зведення Керченського мосту вже близько 150 вантажних суден відмовилися від використання портів у Бердянську та Маріуполі, оскільки через свої габарити не можуть пройти під новою спорудою.
Також прикордонники ФБС Росії, посилюючи економічний і політичний тиск, активізувати затримки і перевірки всіх суден, які прямують до українських портів. Перевізники тепер змушені шукати інші шляхи, оскільки затримки вантажів приносять їм збитки від 10 до 50 тисяч доларів щодня.
Блокада портів і морських шляхів триває, а тому аби привернути увагу до цієї проблеми, маріупольські активісти запропонували об’єднатися і разом протистояти російській агресії.
«Спільними зусиллями ми створили в Маріуполі комітет захисту Азовського моря, куди увійшли представники громадських організацій Маріуполя, представники профспілок маріупольського та бердянського портів, екологи, а ще представники влади», – розповідає керівник місцевої організації «Громадський рух Маріуполя» Галина Однорог.
Ініціатори створення комітету вже письмово звернулися до офісу ОБСЄ з проханням розширити мандат місії на акваторію Азовського моря. Активістів підтримали й депутати Маріупольської міської ради, які готують для Кабінету Міністрів відповідне звернення, яке допоможе залучити експертів ОБСЄ для фіксуванню порушень, до яких активно вдаються агресивні сусіди у Азовському морі.