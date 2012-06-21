У Маріуполі почала працювати унікальна для України нова програма «Медичний бот», розроблена на базі соціальної мережі Фейсбук і доступна для всіх зареєстрованих користувачів. «МедБот Марта» насамперед має допомогти краще розібратися в окремих моментах медичної реформи: наприклад, зможе підказати, як обирати сімейного лікаря, а саме це належить зробити жителям міста у квітні. Поки що цей сучасний медичний консультант може відповісти на 15 запитань, але у подальшому список подовжиться за рахунок тем про обов’язки сімейних лікарів і права пацієнтів, донорство крові тощо. Майже все спілкування з «Мартою» автоматизоване, а писати вручну доведеться тільки запитання: відповідає співрозмовниця короткими і зрозумілими фразами, додаючи смайлики.
«Моніторинг запитань, які ставитимуть під час спілкування з ботом, дасть змогу підкоригувати діалоги, щоб навчити Марту відповідати зрозуміліше», –– обіцяє розробник «МедБота», керівник проекту «Медконтроль» Сергій Сєргєєв. А маріупольці можуть взяти участь у поліпшенні роботи нової програми, поділившись враженнями від спілкування з «Мартою» та запропонувавши свої пропозиції й побажання для удосконалення.