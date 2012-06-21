Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На сесії Маріупольської міської ради депутати прийняли рішення надати матеріальну допомогу двом родинам земляків, які загинули під час бойових дій у ході Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.
Разову допомогу отримає вдова загиблого бійця батальйону «Донбас» Сергія Дятлова – того самого, який кілька років вважався зниклим безвісти і тільки не так давно після проведення генетичної експертизи вдалося встановити, що це саме він загинув на полі жорстокого бою. Також матеріальне відшкодування адресоване матері військовослужбовця Павла Стоянського, який у жовтні 2018 року загинув на території Луганської області.
Кожній із згаданих родин виділено по 248 тисяч 447 гривень, а після відрахування податків мама і вдова отримають по 200 тисяч гривень. Подібна матеріальна допомога надається в рамках міської цільової програми «Маріуполь із турботою про Вас».