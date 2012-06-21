Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі завершили реставраційні роботи та благоустрій пам’ятника «Бронекатер № 346», встановлений у Приморському парку на честь моряків-десантників та морських піхотинців, які брали участь у звільненні міста від фашистів 10 вересня 1944 року.
Військовий корабель має за кормою чимало миль річками та морем у роки Другої світової війни: воював на Волзі під Сталінградом, у Азовському морі біля Бердянська, Маріуполя та в Керченській протоці, далі на Дніпрі та Дністрі, а завершив бойову біографію у 1945 році на параді Дунайської флотилії в Будапешті. Назавжди «кинув якір» на постаменті в Маріуполі бойовий бронекатер 10 вересня 1974 року до 30-річчя звільнення України від німецько-фашистських загарбників.
Всього у приморському Маріуполі майже 20 пам’ятників, які зведені для вшанування людей і подій Другої світової війни. Із настанням весіннього тепла співробітники комунального підприємства «Зеленбуд», взявшись готувати парки і сквери до літнього сезону, насамперед подбали про благоустрій цих об’єктів. Днями вони вже впоралися із фарбуванням пам’ятника «Воїнам-захисникам і визволителям міста Маріуполь» та висадили на великій клумбі поряд майже 6 тисяч різноманітних квітів.