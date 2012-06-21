Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Окремі жителі Азовського узбережжя тепер розповідають, що знову побачили в морі біля Білосарайської коси смерч — явище, яке навідується в наші краї не так часто (востаннє це були три роки тому). А тим часом на суші пориви вітрюгана швидкістю понад 15 метрів на секунду також запам’ятаються надовго, бо накоїли немало лиха.
У Маріуполі штормовий вітер насамперед повалив старі високі дерева. Зокрема так сталося на проспекті Перемоги та бульварі Морському, де 12-метрові дерева впали чи небезпечно нахилилися на житлові будинки. А на Приморському бульварі дерево лягло прямо на пішохідний тротуар. У всіх випадках на згадані місця оперативно виїхали аварійно-рятувальні групи фахівців, які розпиляли дерева і вивезли їх з місць падіння.
Також подекуди вітрюган пошкодив елементи металевих та інших дахів і обірвав електричні дроти. Комунальні служби та ремонтні бригади усувають пошкодження, а синоптики та фахівці ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області попереджують, що стихія термоситиме приморське місто ще й 13 травня. Тому рекомендують маріупольцям бути уважними і обережними: уникати прогулянок біля ліній електромереж, рекламних щитів тощо та не залишати автомобілі поблизу дерев і стовпів.