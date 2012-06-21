Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У приморському Маріуполі стався спалах COVID-19 у обласній лікарні інтенсивного лікування. До того ж цей медичний заклад не був визначений для пацієнтів з підозрою чи діагнозом коронавірусної інфекції COVID-19.
«Те, що, на жаль, сталося, це життєва ситуація. Хворий ургентно поступив до відділення лікарні, не маючи підтвердження захворювання, його прооперували. І тільки на третій день після операції у нього підвищилася температура і з’явилася клінічна картина інфікування COVID-19. Далі діагноз підтверджено у ПЛР-лабораторії», — повідомив директор департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації Володимир Колесник.
Після перевірки всіх працівників лікарні та пацієнтів тільки серед медиків було виявлено 19 випадків захворювання. Щоправда, у всіх потерпілих зафіксовано легкі випадки, а всі вони перебувають частково на самоізоляції вдома, а деякі безпосередньо у відділенні. Тим часом у самій обласній лікарні, яка поки не приймає ургентних хворих, почалося тестування на коронавірус всіх пацієнтів та медичних працівників: під наглядом поки перебувають 383 особи.
Всього у Донецькій області з початку пандемії зафіксовано 52 випадки захворювання, 10 людей змогли одужати і один помер: 84-річний житель Дружківки.