У прифронтовому Маріуполі триває розбудова центру української культури, розпочата з ініціативи місцевих волонтерів ще у травні. Цей амбітний задум активісти вирішили реалізувати на базі храму Святителя Петра Могили, будівлю якого взялися прикрасити всесвітньо відомим петриківським розписом. Завдяки великій кількості меценатів, які відгукнулися на акцію збирання коштів з усіх куточків України та з-за кордону, на початку літа майстриня зі Львова Ольга Черьомушкіна почала працювати. А восени загальна площа візерунків самобутнього розпису на стінах храму ПЦУ вже становила близько 500 погонних метрів. До речі, на це вже відреагували представники національної Книги рекордів, зареєструвавши досягнення.

На цій території встановили тут ковану інсталяцію — триметрову статую архангела Михаїла, покровителя воїнів, тобто тих мужніх людей, які вже тривалий час захищають Маріуполь, Донбас і всю Україну від загарбників. Триває розбудова школи бандури та українського живопису і паралельно збирають кошти на ці роботи і на створення в Маріуполі вагомого культурного і духовного центру сходу України.

«У краї ми поки що, на жаль, не маємо чіткої національної ідентифікації. І тому передовсім повинні показувати дітям і дорослим, що українська культура самобутня і прекрасна», — каже ініціатор проєкту волонтер Кирило Долімбаєв.