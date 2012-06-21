Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріупольській міській лікарні №4, розпочавши капітальний ремонт одного з інфекційних відділень, приступили до створення дитячого регіонального інфекційного центру. Заплановано, що цей лікувальний заклад буде розрахований на 120 ліжко-місць і обслуговуватиме південну частину Донецької області із населенням понад мільйон осіб, із яких майже 100 тисяч – діти.
Як повідомили у Маріупольській міській раді, перспективний проєкт будуть реалізовувати в три етапи. Перший з них – ремонт інфекційного відділення №42, де розташують 40 ліжок, мають завершити вже у серпні. Зараз ремонтники взялися за перепланування внутрішніх приміщень і боксів із ремонтом та облаштуванням інженерних мереж, вентиляції та кондиціювання. Окрім цього, є намір утеплити фасад і покрівлю та термомодернізувати все приміщення.
Подібні роботи виконають і в ході реалізації наступних двох етапів: ремонтів інфекційного відділення №1 та бактеріологічної лабораторії. А впоратися із всім запланованим маріупольці сподіваються у 2021 році. «Наше головне завдання – створити сучасний дитячий регіональний інфекційний центр. У ньому будуть створені всі умови для боротьби не тільки з коронавірусом, а й з безліччю інших інфекцій. Ми відкриваємо нові можливості в лікуванні і створюємо якісну медицину, адже тут працюватимуть найкращі дитячі лікарі», — каже міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.