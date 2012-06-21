Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Маріупольські активісти Зеленої ради, створеної при виконкомі міської ради, пройшли відбір до участі у екологічній програмі «Не пали — компостуй!». Цей проєкт-челендж організувала лабораторія інноваційного розвитку Програми розвитку ООН та Центр розвитку інновацій. А його головною метою є намагання запобігати та зупинити згубну і поширену практику випалювання опалого листя, стерні, органічних, садових та інших відходів.
Бажання взяти участь у перспективному проєкті виявили представники майже 200 громад із всіх областей України. Безпосередньо активісти Маріуполя завдяки реалізації проєкту матимуть можливість моніторити пожежі на території громади у режимі близькому до реального часу, отримають консультації та відповідну підтримку щодо відмови від паління та переходу до використання екологічних способів утилізації відходів, того ж компостування.
До речі, про важливість цієї ініціативи свідчать і тривожні дані від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Щороку в Україні спалахують 50 тисяч пожеж, а з початку 2020 року зростання цієї небезпеки вже збільшилося на 25 відсотків. Аналіз супутникових даних також невтішний: дані на минулі п’ять років свідчать, що місця пожеж повторюють на 80 відсотків. Чому? Бо люди натомість аби пробувати переробляти екологічні відходи у щось корисне, ніяк не позбудуться звички спалювати екологічні відходи, провокуючи пожежі.