Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У вівторок жителі приморського Маріуполя вже зможуть піти за покупками на чотири з восьми міських продовольчих ринків. Про це повідомив заступник міського голови Сергій Орлов, нагадавши, що спеціальна комісія попередньо перевірила настільки на територіях базарів виконують вимоги від головного санітарного лікаря України. Досі дозвіл відновити роботу отримали три ринки в Лівобережному районі: «Денис», «Новий», «Сонячний» та один у Центральному районі: "Еко-ринок".
За словами заступника міського голови, навіть на згаданих територіях знову почнуть працювати не всі підприємці: із понад всіх 80 торгівельних павільйонів реалізовуватимуть свою продукції покупцям лише 50. Натомість частина ринків, яка утримується від виконання низки санітарних вимог, тому під час карантину не працюватиме.