Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Першим порушником карантинних заборон і обмежень у Маріуполі став місцевий житель, який пішов на прогулянку до громадського місця без захисної маски. Причому чоловік міг би обмежитися тільки усним попередженням від поліцейських, проте почав поводити себе не зовсім адекватно. Приміром, він чогось навіть досить грубо і брутально відмовився від маски, яку безкоштовно запропонували йому правоохоронці. Зважаючи на таку реакцію порушника, поліцейські склали адміністративний протокол і зухвалість пішохода призвела до суду та штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.
Також Орджонікідзевський районний суд приморського міста ухвалив схоже рішення за порушення правил карантину стосовно реалізаторки кафе, також оштрафованої на згадану суму. Поліцейські виявили, що жінка у період карантину не припинила роботу кафе, а, порушуючи санітарно-протиепідемічні правила, продовжувала приймати і обслуговувати тут відвідувачів. А останніх не бракувало із зрозумілої причини: під час перевірки серед товарів правоохоронці виявили 120 пляшок фальсифікованого алкоголю. Тому відповідати власнику кафе доведеться ще й за порушення правил торгівлі алкогольними напоями.