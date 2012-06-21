У Міському саду прифронтового Маріуполя відбувся підсумковий етап ІХ фестивалю «Книга і преса Маріуполя», організований Центральною бібліотекою імені Володимира Короленка. Цього року в творчому заході взяли участь 46 місцевих авторів окремих книжок, а ще 126 поетів і прозаїків запропонували свої твори у колективних збірниках. Цікаво, що наймолодшому з маріупольських літераторів 24 роки, а найстаршому — 90. А своєрідною принадою цікавого дійства стала участь у ньому літераторів з Німеччини та Іспанії — представників одного з найстаріших у Маріуполі міжнародного літературного клубу «Моряна».
На традиційний відкритий міський конкурс «Найкраща книжка року — 2018» в 11 номінаціях було запропоновано понад 50 книжок, найкращі з яких визначало авторитетне журі. У номінації «Муза молодих» переможцем стала талановита поетеса і прозаїк член Національної спілки письменників України Катерина Карабєн-Фортун із книжкою короткої прози «Попіл життів». До цієї збірки увійшли вісім оповідань, у кожному з яких ідеться про драматичні події на сході України і зокрема у прифронтовому Приазов’ї. Як зазначає критика, всі зібрані тут оповідання відповідають промовистій назві одного з творів про резонансну трагедію у житловому мікрорайоні приморського міста Східний — «Східний біль». Той біль, який вже понад чотири роки відчуває молода письменниця, який вона пропустила крізь себе і його дещицею поділилася з читачами у творах про реалії нинішнього буття людей свого міста і краю в умовах підступної гібридної війни.