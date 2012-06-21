Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У приморському Маріуполі відповідно відреагували на трагедію в Польщі — загибель мера міста Гданськ Павла Адамовича, який помер після нападу на нього під час благодійного концерту і завданих важких ножових поранень. На знак жалоби і водночас поваги в українському місті приспустили державні прапори на всіх приміщеннях органів місцевого самоуправління, комунальних підприємств та організацій. Така реакція закономірна, адже у грудні 2014 року прифронтовий Маріуполь та Гданськ стали містами-побратимами: угоду про це підписали тодішній міський голова Маріуполя Юрій Хотлубей та мер Гданська Павло Адамович, який зазначив, що побратимство і співпраця з маріупольцями є свідченням небайдужості поляків до подій, які саме зараз відбуваються в Україні.