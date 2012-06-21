Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Зранку 9 травня жителі Маріуполя несли квіти не тільки до пам’ятників, що встановлені для вшанування осіб чи подій Другої світової війни. Цього дня букети із синьо-жовтими стрічками покладали також до згорілого приміщення міського управління міліції, де 9 травня 2014 року відбувалися драматичні і пам’ятні для маріупольців події. Саме День Перемоги цинічно обрали носії «руського міра» для штурму будинку УМВС. І саме Маріуполь став одним із тих міст Донеччини, де дали рішучий опір проросійським бойовикам.
Так, приміщення згоріло, загинули 6 правоохоронців і військовослужбовців та 7 цивільних людей, але приморське місто в ті дні таки вдалося врятувати від проросійської окупації.
Для вшанування загиблих на будинку свого часу встановили меморіальну дошку, до якої принесли квіти також начальник центрального відділення поліції ГУ Національної поліції України в Донецькій області Сергій Бичін та заступник міського голови Маріуполя Аркадій Мєшков. «Їх подвиг — безсмертний. Вони віддали своє життя за безпеку маріупольських родин. Вони хотіли, щоб Маріуполь розвивався під синьо-жовтим прапором», — підкреслив заступник міського голови.