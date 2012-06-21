У Маріуполі для вшанування воїнів — захисників міста, Донбасу і всієї України встановили меморіал «Алея героїв». Цей пам’ятник у Центральному міському саду складається із трьох великих стендів. На них з обох боків — художні фотографії бійців, які зробили фотожурналісти Сергій Ваганов, Аліна Комарова та Дмитро Чичера. Меморіал підсвічують уночі.
З ініціативою про вшанування захисників України виступив місцевий активіст Петро Андрющенко, який звернув увагу, що прифронтове місто досі не має офіційного пам’ятного нагадування про героїзм бійців, які захищають свою країну.
«Маріуполь увійшов у новітню історію України як місто, що стало форпостом України і тому має віддати належне героїзму воїнів. Для вшанування захисників ми запропонували встановити панелі 2х3 метри із прозорого полімеру чи скла з освітленням, на яких розташувати фотографії великого формату», –– розповідає він. А реалізувати цей проєкт вдалося спільними зусиллями місцевих жителів у межах міської програми «Громадський бюджет». Під час голосування на міському порталі електронних петицій пропозиція про встановлення меморіалу, отримавши підтримку і велику кількість голосів, посіла перше місце. Це переконливо свідчить про ставлення маріупольців до українських бійців.