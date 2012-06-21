Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Як новий навчальний рік зустрінеш… На жаль, згадана прикмета не додає оптимізму учням і педагогам ЗОШ № 27 у прифронтовому Маріуполі. Адже свято першого дзвоника у навчальному закладі співпало із першим телефонним дзвінком від педагогів до місцевого відділу ДСНС і зокрема до піротехніків. А сталося це після того, як учні 6 класу натрапили у крилі для старшокласників на третьому поверсі на підозрілий предмет. Хлопці побачили тут пластикову коробку, в якій періодично спалахували вогники, і відразу повідомили вчителям.
Для безпеки дітей та дорослих, які в цей час перебували в школі, їх всіх звідти евакуювали. На місце пригоди прибули рятувальники та правоохоронці і після ретельної перевірки не виявили вибухонебезпечних предметів.
За попередньою інформацією, підозріла коробка – муляж вибухового пристрою, залишений невідомими. Заняття у школі відновили, а правоохоронці продовжують слідчі дії, намагаючись встановити «жартівників».
«Життю і здоров’ю школярів та вчителів нічого не загрожує, предмет, виявлений на підвіконні навчального закладу, не становить загрози. Зараз поліцейські встановлюють обставини як цей предмет опинився у приміщенні школи», – повідомили в Центральному відділі ГУ НП України Маріуполя.