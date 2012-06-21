Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Маріупольський суд заочно виніс вирок громадянину Російської Федерації за активну участь у проросійських незаконних збройних формуваннях «ДНР» про позбавлення його волі на 15 років. Як встановлено під час досудового розслідування, громадянин РФ, який колись народився в Донецькій області, маючи вищу військову освіту і досвід служби в прикордонних військах сусідньої держави, став безпосереднім учасником бойових дій на території України.
«У 2014 році звинувачений виступав куратором однієї з терористичних груп, які тоді діяли на території Маріуполя. Він передавав терористам завдання про проведення розвідувально-диверсійної діяльності у місті і в подальшому передавав цю інформацію керівництву батальйону «Восток». Також росіянин керував підготовкою найманців до розвідувально-диверсійної роботи, що проводилася на полігоні у Ростовській області РФ», – повідомили в прокуратурі Донецької області.
Окрім навчання диверсантів для відповідної діяльності в Маріуполі, громадянин РФ також брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів під час штурму проросійськими незаконними збройними формуваннями стратегічно важливої висоти – Савур-могили. А ще займав посаду керівника одного з департаментів «Ради безпеки ДНР» та був радником у «МВС ДНР». Отож суд, визнавши докази публічного звинувачення переконливими і зваженими, обрав мірою заочного покарання позбавлення волі звинуваченого на тривалий строк із конфіскацією його майна.