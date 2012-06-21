Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі правоохоронці затримали зловмисника, який підозрюється у підготовці до скоєння на території держави терористичних актів. У спеціальній операції на Приморському бульварі брали участь співробітники СБУ із складу Об’єднаних сил, діючи під процесуальним керівництвом військової прокуратури Маріупольського гарнізону.
Як повідомили у штабі ООС, відповідні оперативні заходи щодо підозрюваного проводилися протягом серпня 2018-го — січня 2019 років. «Були задокументовані факти придбання громадянином К. бойових гранат та 11 пістолетів ПМ на загальну суму 5 тисяч 250 доларів США, збуту ним наркотичних заходів на загальну суму 5 000 гривень, а також передачі 600 доларів США завербованому співробітнику слідчих органів, який повинен був нанести важкі тілесні пошкодження третій особі», — йдеться у повідомленні.
Чоловіка взяли посеред білого дня на гарячому — під час отримання ним чергової партії вогнепальної зброї – 3 пістолетів ПМ. Правоохоронці мають всі підстави вважати, що підозрюваний діяв за попередньою домовленістю із поки не встановленими особами та погоджував свою діяльність із співробітниками ФСБ РФ, дислокованими у АР Крим. А метою накопичення зброї тощо була силова підтримка окремих опозиційних політичних груп та здійснення серії терористичних актів і масових безладів на території України під час президентських виборів. Зараз тривають першочергові слідчі заходи та обшуки за місцем роботи і проживання фігуранта справи. Від їх результатів залежатиме повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання чоловіка під вартою.