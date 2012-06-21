У Маріуполі в одному з приватних гаражів правоохоронці виявили чималий арсенал: ручний гранатомет, три автомати Калашникова і набої до них, форму військового зразка й відповідне екіпірування. На місце складу зброї співробітники міського відділення Національної поліції України в Донецькій області вийшли аж ніяк не випадково. Вони отримали інформацію, що група місцевих учасників проросійських незаконних збройних формувань, тікаючи 2014 року з міста, залишила тут частину зброї. Поліцейські ретельно вивчили зв’язки кожного з бойовиків і встановили можливі місця схованки. Серед них був і гараж у Приморському районі, який належить батькові 29-річного маріупольця — учасника НЗФ. А допомогли відшукати гранатомет, автомати з магазинами до них і військове екіпірування, заховані у стелі, піротехніки й кінологи із навченими собаками.
Слідчі встановили: два вилучені автомати зловмисники викрали з військової частини у Криму під час анексії півострова, ще один — із приміщення міського відділу міліції Маріуполя, який захоплювали бойовики навесні 2014го. А сам член проросійського НЗФ і власник гаражного арсеналу причетний до серії тяжких злочинів. Свого часу проти нього було порушено три кримінальні провадження за вимагання (у 2013 році разом зі спільником викрав жителя міста й утримував у неволі, вимагаючи переписати на нього майно), викрадення зброї та участь в НЗФ. Після визволення Маріуполя зловмисник швидко втік від відповідальності за скоєне у Донецьк, де вступив до терористичного підрозділу «Оплот», у складі якого нападав на підприємства та викрадав людей.
Слідчі ще документують протиправні дії бойовика, зібрано доказову базу, за яку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років. А за фактом виявлення арсеналу в гаражі відкрито ще одне — вже четверте кримінальне провадження за ч. 1. ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».