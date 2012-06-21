Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На вулиці Азовстальській у Лівобережному районі Маріуполя в рамках реалізації державної програми «Доступне житло» невдовзі розпочнуть будівництво дев’ятиповерхового житлового будинку.
Особливістю цього проекту є те, що 72 квартири новобудови будуть розподілені серед тих, хто має право на пільги при отриманні житла. Йдеться насамперед про учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб: 50% від вартості квартир має оплатити держава, а деяким категорія новоселів ще 20% витрат планує компенсувати міська влада. Оскільки місто також візьме участь у фінансуванні державної програми, то на виділену ним суму отримає певну кількість квартир, які потім розподілять як службове житло.
На думку фахівців, будівництво згаданого багатоквартирного будинку має стабілізувати в місті вартість нерухомості на вторинному ринку і зменшити темпи зростання на неї. А тим часом влада приморського міста береться за черговий перспективний проект, що посприяє вирішенню житлової програми. Є попередні домовленості і намір за відповідної підтримки уряду Німеччини розпочати будівництво житла із подальшим правом його викупу.