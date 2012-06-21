Декомунізація у Марківці робить світ яскравішим: тут старий пам’ятник вождю світового пролетаріату замінили на літературного героя відомого твору письменника Джанні Родарі «Пригоди Цибулино». І це не випадково, бо край здавна славиться саме цибулею.
«Трохи офіційної історії про марківську цибулю. 1907 року тутешній бідняк Аврам Онопрієнко виростив надзвичайно гарну цибулю. 50 вінків цієї городини купив у нього лікар Зайцев і повіз у Париж, щоб представити на сільськогосподарській виставці. Так цибуля сорту «Марківська» отримала золоту медаль і здобула світову славу. Потім її експонували на інших виставках, зокрема на всесвітньо відомій 1912 року.
Із 1907 року марківську цибулю експортували до Англії та Німеччини. Для Англії пакували велику в стандартні мішки по 40 кг, для Німеччини — середню по 30—40 кг.
Від реалізації селяни мали значні прибутки. У селі 1 фунт цибулі коштував 2—3 копійки, а пуд — 40 копійок. На той час це були чималі гроші. Вирощування цибулі давало істотний прибуток селянам і в наступні роки (зокрема за рахунок експорту на Кубу), тому й на сучасному гербі Марківки є цей овоч», — пише на своїй сторінці у Фейсбуці житель Марківки Олег Бабич.
Марківську цибулю оспівував луганський поет Петро Біливода (Шевченко) у вірші «Марківка. Торжество землеробства».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»