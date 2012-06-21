У метеориті марсіанського походження, який був знайдений в Антарктиді ще в 1984 році, виявили сліди органічних молекул, що нагадують амінокислоти. Метеорит, згідно зі статтею у виданні Nature Communications, вказує на те, що чотири мільярди років тому на Марсі існувала азотна органіка, яка могла бути компонентом життя.
Органічні вкраплення, які зацікавили дослідників з Токійського технологічного інституту (Японія), були виявлені в марсіанському метеориті ALH 84001, який знайшли в Антарктиді в середині вісімдесятих. Спочатку вчені вирішили, що перед ними сліди древніх марсіанських мікробів, але ця гіпотеза не підтвердилася.
«Ми піддали зерна органіки з марсіанського метеорита аналізу за допомогою рентгенівського випромінювання. Помістивши зерна в прискорювач частинок, ми виявили в них не тільки вуглеводні, а й органіку з атомами азоту. До таких речовин відносяться, наприклад, амінокислоти, а також азотисті основи — «цеглинки», з яких складаються ланки молекул ДНК і РНК.
Судячи з особливостей органічних сполук з метеорита ALH 84001, перед нами швидше за все похідні піролу — речовини, яка є важливим елементом гемоглобіну, хлорофілу, а також один із ключових компонентів для органічного життя з'єднань», — розповідає планетолог Ацуко Кобаясі, один із авторів проєкту.
Вік метеорита ALH 84001 — 4 млрд років. Присутність в ньому органіки вказує на те, що в далекому минулому Марс був планетою, яка дуже нагадувала Землю, і, можливо, могла бути домівкою для органічного життя.
«Ранній Марс, ймовірно, не містив сильних окислювачів, тобто мав відносно нейтральне середовище. Сьогодні його поверхня занадто сувора для більшості органічних сполук. Однак вони могли зберегтися в приповерхневих умовах протягом мільярдів років. Це, схоже, відноситься і до азотовмістких органічних сполук, які ми знайшли в карбонатах ALH84001», – зазначили автори наукової праці.
Знову виявлена органіка поставила перед планетологами складні запитання, на які ще тільки слід відповісти, зокрема, про походження знайдених сполук азоту.
«Є два шляхи: або вони прийшли з-за меж Марса, або сформувалися на ньому. На початку історії Сонячної системи четверта планета, ймовірно, зрошувалася значною кількістю органічної речовини з багатих вуглецем метеоритів, комет і частинок космічного пилу. Деякі з них, можливо, розчинилися в солоній воді і виявилися замкненими всередині карбонатів. Або ж хімічні реакції на ранньому Марсі могли призвести до утворення азотомістких органічних речовин», — кажуть автори дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»