Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Благодійний фонд «Бізнес – місту» продовжує надавати медичним закладам Сум ділову практичну допомогу. Зокрема, у дитячій лікарні, що носить ім’я Святої Зінаїди, введено в експлуатацію кисневий провід. Підрядником виступило товариство «Гольфстрім-Суми», яке здало роботу «під ключ».
Кисневий провід запрацює в педіатричному та відділенні інтенсивної терапії. Всього облаштовано 31 точку підключення, понад 320 метрів нових мереж з киснем та зовнішню рампу під 6 кисневих балонів.
Для цього із благодійного фонду витрачено майже 300 тисяч гривень. Незабаром така ж робота буде виконана в іншій міській лікарні – центральній клінічній.