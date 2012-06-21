У столиці облаштовано 14 баз у лікарнях, які можуть одночасно прийняти понад 1,7 тисячі хворих на коронавірус. А в разі необхідності є змога додатково розгорнути 7 тисяч додаткових ліжок.
Про це під час брифінгу 14 квітня повідомив столичний голова Віталій Кличко.
«Втім, як буде поганий сценарій, навіть цього може виявитися замало», - наголосив він. І додав, що у столичні лікарні також закуплено 13 тисяч експрес-тестів.
Очільник Києва також повідомив, що Комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про те, що якщо на підприємстві або в установі виявлять хворого на COVID-19, це підприємство закриють на карантин. А усіх працівників відправлять на двотижневу самоізоляцію під контролем медиків. Контролювати виконання цих заходів буде Київський міський центр лабораторних досліджень МОЗ України, Головне управління Держпраці у Київській області та Національна поліція.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»