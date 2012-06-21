В одній із печер Мексики недалеко від Веракрусу археологи були шоковані знайденими знахідками. Їм вдалося виявити нефритові камені, на яких зображено інопланетні істоти. На каменях висічено відвідування інопланетян Землі і їх зустріч із землянами.
Таким чином, за допомогою цієї знахідки фахівці змогли припустити одну таку версію загадкових зображень на артефактах.
Найпершими, хто зміг виявити цю печеру з цікавими об'єктами, були місцеві жителі. Після вони повідомили про свої знахідки фахівцям. Мексиканський кореспондент Хав'єр Лопес Діас повідомив, що нефритові камені, на яких зображено зустрічі інопланетних істот з жителями землі, дійсно справжні.
За його словами, підробити такі зображення просто неможливо і дуже дорого. Думку Хав'єра Лопеса підтвердили і фахівці, що проводили ретельні дослідження перш, ніж запевняти громадськість сенсаційну знахідку.
За словами вчених, зображення могли бути висічені за часів майя. Їх версію підтверджує картина, яка вказує на те, що інопланетяни допомагали землянам створювати прогресивну в ті часи цивілізацію. Зацікавлені загадковими символами фахівці вирішили їх розшифрувати і в результаті отримали фразу «Камені першої зустрічі».
На самих каменях було зображено одна й та ж подія, але тільки в різних ракурсах. На деяких можна побачити кораблі інопланетян. Один з експертів Хосе Агуайо висловив свою думку, що якщо Національний інститут антропології та історії Мексики зможе зацікавитися цікавою знахідкою і збере всі об'єкти, то таким чином, інститут прийме факт про те, що інопланетні істоти все-таки існували і мали контакт із землянами, в який занадто довго ніхто не збирався вірити.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»