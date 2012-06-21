Якщо проїхатися на ковзанах по замерзлому льоду і записати звуки які він видає, вийде неймовірна і приголомшлива «пісня льоду». Музикальний лід співає про наближення Нового року.
КРИЖАНА ПІСНЯ
Якщо проїхатися на ковзанах по замерзлому льоду і записати звуки які він видає, вийде неймовірна і приголомшлива «пісня льоду». Музикальний лід співає про наближення Нового року.
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