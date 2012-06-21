Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
У березні дорожні будівельники відновили ремонтні роботи на транзитній автотрасі Київ-Харків у межах Полтави, до кінця цього року мають покласти 800 метрів асфальту. Такий обсяг коштуватиме приблизно 214 мільйонів гривень.
Ремонт проводять на умовах співфінансування область і місто, крім того, область на це отримає субвенцію з дорожнього фонду. Фактично половину суми виплатить держава. Область свою частку внесла, а ось місто, покищо, не поспішає вкладати кошти у проблемну ділянку транзитної дороги. Своє фінансове зобов'язання виконало тільки на 17%. Ймовірно кошти виділять у квітні-травні, коли буде перевиконання бюджету.
Попри деяку неузгодженість у питанні фінансування об'єкта, в облдержадміністрації упевнені: траса буде відремонтована у встановлений термін.