Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Станом на початок липня в Сумській області представники бізнесу та підприємці отримали понад 55 мільйонів гривень компенсації, передбачених відповідною постановою Кабінету Міністрів. З них 31,1 мільйона припадають на ФОПи, в яких немає найманих працівників, решта — суб’єкти господарювання, де використовують найману працю.
За цим показником Сумщина посідає перше місце в Україні, демонструючи злагоджену й чітку роботу насамперед обласної служби зайнятості й представників підприємництва та бізнесу. За інформацією директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, вже одержано близько 11 тисяч пакетів з документами для нарахування відповідної грошової допомоги за вимушений простій під час карантинного періоду, з яких близько 9,2 тисячі –– від ФОПів. Тож понад 7 тисяч найманих працівників як компенсацію отримали майже по 7 тисяч гривень кожен.
Найближчими днями область отримає черговий транш допомоги обсягом 15,2 мільйона гривень, а загалом регіону передбачено 106 мільйонів.
Як оцінюють роботу уряду та співпрацю служби зайнятості з бізнесом на місцях?
Магомед-Шаріп ГАЛАЄВ, голова правління Спілки споживчих товариств Сумської області, депутат обласної ради:
— Система споживчої кооперації Сумщини –– багатогалузевий сектор економіки, до якого входять 105 суб’єктів господарювання. Він налічує майже 1,5 тисячі штатних працівників. Пандемія коронавірусної хвороби зачепила, на жаль, і наші колективи. Тож структурні підрозділи споживспілки зазнали нищівного фінансового удару. Зокрема припинили роботу всі 12 кооперативних ринків, на яких обладнано майже 10 тисяч торгових місць, де здійснюють діяльність здебільшого підприємці та їхні наймані працівники, а також сільгосптоваровиробники. Більшість із них ведуть сімейний бізнес, це єдине джерело їхніх доходів. Втратили обсяги підприємства ресторанного господарства та роздрібні підприємства ринків. У підсумку з початку карантину кооперація зазнала збитків на загальному товарообігу більш як на 9 мільйонів гривень.
Завдяки постанові КМУ від 03.06.2020 р. №453, що передбачає порядок підтримки бізнесу та підприємців, працівники системи споживспілки вже отримали 550 тисяч гривень компенсації у зв’язку з частковим безробіттям, ще на 170 тисяч підготовлено документи.
Вважаю єдино правильним рішення, що виплату допомоги з часткового безробіття на період карантину було доручено державній службі зайнятості. На місцевому рівні ми швидко налагодили співпрацю з обласним центром зайнятості, з яким давно маємо ділові зв’язки, розробили план невідкладних заходів, оперативно довели необхідну інформацію до людей.
Робота на цьому напрямі триває.
Володимир КОРОТКИЙ, директор ТОВ «Санаторій «Токарі» Лебединського району:
— У нашому колективі працюють 11 людей. Уже надано допомогу з часткового безробіття семи на загальну суму майже 37 тисяч гривень, або на штатного працівника в середньому 5241 гривня. Вдячні уряду країни, службі зайнятості за підтримку. Вони швидко знайшли чіткий алгоритм роботи, завдяки чому пом’якшено фінансові збитки наших працівників.
Сергій ДЕМЧЕНКО, директор ТОВ «Футбольний клуб «Альянс» (смт Липова Долина):
— У нас у штаті 34 працівники. На кінець травня отримали загалом 432 704 гривні. У липні нам мають надати ще орієнтовно 131 тисячу, для чого почали готувати відповідні документи.
Серед ФОПів з обласного центру, які вже отримали компенсації, –– салон краси «Зефір», Сергій Дячков, який торгує електротоварами на ринку, перукарка Людмила Матвійчук, Маргарита Нішейко, яка як підприємець спеціалізується на інформаційних послугах, тисячі їхніх колег не тільки із Сум, а й Ромен, Конотопа, Глухова, Тростянця та інших міст краю.