Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Фахівці міграційної служби розповіли, якими іменами торік на Рівненщині називали дітей.
Найпоширенішими чоловічими іменами при державній реєстрації народження були: Артем, Андрій, Владислав, Давид, Марк, Максим, Матвій, Тимофій, Олександр. До речі, Артем, Андрій та Владислав користуються популярністю вже кілька років поспіль.
Разом з тим, називають дітей і рідковживаними іменами. Серед них: Абрагам, Благодир, Пантелеймон, Соломон, Гектор, Джебель, Елеазар, Закхєй, Колоксай, Федій, Доріан - Амур Теон.
Географія найпоширеніших жіночих імен теж широка. Торік при державній реєстрації народження популярністю користувалися ймення Анна, Анастасія, Вікторія, Варвара, Вероніка, Мілана, Софія, Єва, Злата.
Також батьки називали дівчаток рідкісними і водночас цікавими жіночими іменами Анісія, Мавка, Лейла, Діана-Домініка, Дерін, Латіфа, Нармін, Ноела, Мія, Олівія.