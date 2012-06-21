Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві відбувся перший випуск школи екскурсоводів: гідами стали 20 жінок, які захистили перед комісією власні унікальні туристичні маршрути обласним центром. Проєкт підготовки жінок-екскурсоводів започаткували громадські організації «Фонд розвитку м. Миколаєва», «Всеукраїнська асоціація гідів» за підтримки миколаївського міськвиконкому.
Як зазначив на презентації туристичних маршрутів директор ГО Фонд розвитку м. Миколаєва» Михайло Золотухін «патріотками міста зроблено важливий крок до туристичної привабливості обласного центру та збільшенню кількості туристів та інвесторів. Ми вдячні місцевим посадовцям з Департаменту економічного розвитку і викладачам з Всеукраїнської асоціації гідів за професійність».
А директорка департаменту економічного розвитку Миколаївського міськвиконкому Тетяна Шуліченко наголосила на тому, що школа екскурсоводів стала одним із заходів місцевої програми з розвитку туристичної галузі міста, на який вдалось залучити кошти міжнародних донорів.
Учасниці школи пройшли 27 лекцій від представників бізнесу, вчених і практикуючих екскурсоводів. На восьми практичних заняттях гідів навчали, як правильно вести екскурсію, на що звертати увагу. Одним з етапів занять була індустріальна екскурсія на воді. Такий тип екскурсій вважається перспективним у Миколаєві. Тематика запропонованих випускницями тем різноманітна та оригінальна. Приміром, пропонується поринути у кавовий світ Миколаєва, дізнатися про історію бібліотек, театрів, яхт-клубу міста та навіть відкрити таємниці підземних тунелів родини Романчуків.
Під час реалізації проєкту досягнуто ще однієї мети – створення робочих місць для жінок, які мають вищу освіту, володіють навичками спілкування, добре знають місто та бажають знайомити містян та гостей з місцевими пам’ятками. У кожній екскурсії також окрема увага приділяється ролі жінки в історичних подіях міста. А незабаром у школі екскурсоводів викладатимуть деякі модулі англійською мовою, аби гіди могли активно і впевнено працювати з іноземними туристам. Також планується розширення програми з охопленням екскурсійним турами всієї Миколаївської області.