Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Обрано запобіжний захід у вигляді уримання під вартою 29-річному жителю м. Миколаєва, який підозрюється у замаху на вбивство водія таксі.
Слідством встановлено, що прибувши на виклик до одного із розважальних закладів у Корабельному районі міста Миколаєва, водій таксі взяв двох молодиків, які попросили відвезти їх до міжміського вокзалу. Приїхавши до місця призначення, один із чоловіків вийшов із автомобіля та пішов, а інший повідомив водію, що в нього немає грошей і, аби розплатитися, потрібно ще проїхати до нього додому, де він розрахується.
Прибувши до зазначеного місця, пасажир сходив додому і вже за декілька хвилин повернувся та попросив відвезти його до військової частини на півострові Аляуди. Переїхавши міст на Аляуди, пасажир таксі, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на позбавлення життя водія, приставив ніж до його шиї. Потерпілий намагався вихопити ніж з рук злочинця. Між чоловіками розпочалася боротьба, в ході якої водій був поранений в ділянку шиї. У цей час неподалік на березі річки рибалили двоє чоловіків, які побачили, що в салоні таксі відбувається бійка та одразу кинулися на допомогу. Рибалки витягли зловмисника на вулицю та утримували його до приїзду правоохоронців.
Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 1 ст. 115 КК України – закінчений замах на умисне вбивство.Розслідування триває.