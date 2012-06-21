Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Інгульському районі міста Миколаєва біля Ленінського районного суду місцевий мешканець смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя. Жінка загинула на місці події, чоловік у кареті швидкої допомоги.
Завдяки оперативним діям правоохоронців зловмисник був затриманий оперативником Інгульского відділу поліції. На місці події відразу виїхало керівництво миколаївської поліції, працювала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти. Встановлено, що затриманий – чоловік, 1966 року народження. В суді розглядалася справа щодо боргових зобов’язань між подружжям та затриманим. Суд виніс рішення на користь подружжя. Коли учасники вийшли із будівлі суду, зловмисник дістав з машини вогнепальну зброю та здійснив кілька пострілів у чоловіка та жінку.
За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за п.1, 5, ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
Заступник начальник поліції Миколаївській області Іван Виговський розповів, що стрілок не визнає борг, який йому визначив суд. «Відбулося судове засідання у цивільній справі щодо заборгованості, ще 2008 року, яка виникла між жителем Миколаєва і двома жителями Одеси. Рішення було прийнято на користь осіб, які подали цивільний позов. Після чого необхідно було сплатити певну суму збитку», – зазначив він. Після судового засідання й сталася трагедія.