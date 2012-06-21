У будинку на 62 квартири, що на вулиці Гонгадзе, 7, у Миколаєві, вимкнули воду. Це поки що перший і єдиний випадок у місті, коли Миколаївводоканал змушений був відімкнути від водопостачання цілий будинок, ОСББ якого заборгувало майже 110 тисяч гривень. Будинок став накопичувати борги ще з 2014 року. А в січні 2019-го їх розмір досяг 67 тисяч гривень. МКП «Миколаївводоканал» звернулося до суду, який зобов’язав ОСББ розрахуватися за спожиту послугу. Проте досі рішення суду не виконано. Понад те, борги збільшилися, а водоканал з усім бажанням не може піти на реструктуризацію, доки не буде виконано ухвалу.

Чому утворилося замкнене коло, розповів нинішній голова ОСББ «Паризька комуна» Василь Малишев, який очолив об’єднання лише у квітні цього року. «Відразу ж став розбиратися в обставинах ситуації, — розповідає пан Василь. — Перша й основна причина заборгованості полягає в тому, що, за правилами метрології, загальнобудинковий лічильник на вимогу водоканалу перевіряли раз на чотири роки. Квартирні лічильники із часу їх встановлення з кінця 1990-х років жодного разу не перевіряли. Внаслідок цього виник різнобій у показниках між загальнобудинковим лічильником та квартирними. Різниця між показниками становить понад 30% не на користь водоканалу».

Це не єдина причина накопичення боргу. Як пояснює речниця комунального підприємства Ірина Крісанова, згідно з розрахунками, сума нарахування і сума сплати нерівномірні. Тобто будинок недоплачує за послуги і через цю недоплату має заборгованість за воду в сумі 110 тисяч гривень.

У 2016-му ОСББ уклало з водоканалом договір реструктуризації боргу, однак попередній голова його виконував невчасно і не в повному обсязі.

Більш-менш стабільно, хоч і не в повному обсязі ОСББ стало сплачувати вже після судового рішення. З 10 тисяч на місяць — 6—8. Однак цього було недостатньо. Адже крім реструктуризованого боргу, потрібно було сплачувати поточні рахунки. І не всі мешканці будинку сумлінно вносили необхідні кошти. Шість квартир із 2014-го не сплатила у загальній сумі близько 20 тисяч гривень. У підсумку заручниками неплатників стали і всі 109 мешканців будинку, і магазини, розташовані на першому поверсі. Адже їм також перекрили воду.

Є й ще одна причина великої суми боргу, пов’язана з неврахованими витратами. Василь Малишев зазначив: «Під час випробування гідравлічної системи опалення ми заживлюємо систему з водоканалу. Ніхто не враховував, який об’єм води йде на поповнення теплової системи. Тобто це невраховані втрати. Немає лічильника, який показував, скільки саме води взято на заповнення теплової системи».

Щодо неплатників, то за наявних умов боротися з ними неможливо, адже в будинку немає поквартирного абонування мешканців. Єдиний варіант — вплив інших мешканців. Найближчим часом відбудуться загальні збори, де вирішуватимуть питання відновлення водопостачання. Поки що люди користуються водою, яку набрали про запас. Адже про відімкнення їх повідомили за місяць.

Хоч ситуація непроста, Миколаїводоканал готовий домовлятися з представниками ОСББ.

«Ми розуміємо, що відімкнення води — це істотна незручність для мешканців, — зазначає Ірина Крісанова. — Проте вони мають сплатити заборгованість. За вересень не було сплачено жодної копійки за користування водою. Тому очікуємо на зустріч із представниками ОСББ. Згодом розв’язуватимемо проблему, як підключати водопостачання наново».

Мешканці мають сплатити суму боргу за судовим рішенням, що становить 67 тисяч гривень. На решту укладуть угоду на реструктуризацію.