У межах зимового марафону розваг, що проходить у Миколаєві з 19 грудня по 19 січня, містянам запропонували черговий творчий сюрприз. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради і міський методичний центр клубної роботи вперше в місті організували зимовий фестиваль духової музики. Чотири мелодійні вечори на «Казковому хуторі» Каштанового скверу зробили відпочинок городян казковим. Адже кожен охочий, прогулюючись головною вулицею міста, мав нагоду насолоджуватися живою музикою.
Музичне мистецтво поціновувачам подарували військовий оркестр Національної гвардії України військової частини 3039 (диригент — майор Віктор Глухарєв), народний духовий оркестр обласного палацу культури (керівник — Андрій Чернов), військовий оркестр Військово-морської бази «Схід» (диригент — молодший лейтенант Крістіна Попело). У їхньому виконанні лунали не лише давні музичні композиції, а й сучасні запальні хіти всіх поколінь.
Фінальним акордом фестивалю став концерт духової музики «Мелодії Різдва» військового оркестру Національної гвардії України військової частини 3039, що відбувся на Соборній площі.