Олена ІВАШКО,
"Урядовий кур’єр"
Працівники Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 спільно із поліцейськими та співробітниками контролюючих органів у рамках розслідування кримінального провадження припинили діяльність нелегальної автозаправної станції.
Під час проведення обшуку правоохоронці зафіксували на АЗС факт незаконної реалізації дизельного палива. Наразі обладнання та дизельне паливо описано та опечатано, вирішується питання про його вилучення та арешт. У прокуратурі наголосили, що діяльність подібних «автозаправних станцій», в порушення діючого законодавства, потенційно створює загрозу для життя та здоров’я мешканців Миколаєва. Досудове розслідування у кримінальному провадженні ч. 1 ст.273 КК України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) триває.