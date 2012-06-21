Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур'єр»
Молоді миколаївські художники творчого громадського об’єднання «Southgdetto» прикрашають місто, малюючи на сірих парканах яскраві картини. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ.
Творчі креативні люди вирішили відобразити на парканах копії картин світових класиків. Масштабний стрітарт проект відновив свою роботу після послаблення заходів з протидії карантину. Втілювати його в життя взялися 13 молодих художників-початківців, а натхненником спільної справи став 16-річний учень Миколаївського морського ліцею Олексій Матюшенко. Він розповів, що минулого року зібрав однодумців, які взялися за втілення в життя ідеї зробити місто більш яскравим. За основу обрали 20 шедеврів світової класики, з яких виділили найбільш впізнані, які краще за все переробити та відтворити в міському артпросторі.
Нині завершено роботу над картиною за мотивами художника Сальвадора Далі, її створили на креативному миколаївському просторі «Понтон». Розміри вуличного «полотна» два метри на 2,30. Хлопці та дівчата працювали над картиною цілий день. А перед виконанням основних робіт обов’язковий ескіз, далі на паркані відображається контур, в який частинами переноситься малюнок. Ця картина стала четвертою в доробку художників. Перші три розмістили в інших місцях Миколаєва. Художники вже готуються над створенням нової картини.