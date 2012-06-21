Миколаїв — один з лідерів в Україні з фінансування програм доступного житла. Цього року місто надало на доступне житло понад 23 мільйони гривень. Про це йшлося на засіданні координаційної ради з питань розвитку житлового будівництва в місті, на якому обговорили фінансування міських цільових програм забезпечення молоді житлом.
Директор Миколаївського регіонального управління Держмолодьжитла Василь Федорончук розповів, що на передбачені кошти вже видано 29 пільгових кредитів на загальну суму, що перевищує 18,5 мільйона гривень. За рахунок таких кредитів придбано квартири у багатоповерховому житловому будинку в мікрорайоні Північний, який нещодавно було здано в експлуатацію. На черзі ще один будинок. Він двосекційний, у ньому 72 дво- і трикімнатні квартири. На будівництво було спрямовано понад 90 мільйонів гривень з місцевого бюджету, а 750 тисяч гривень — державні кошти.
На засіданні координаційної ради уточнено та затверджено списки кандидатів, які зареєстровані в Миколаївському регіональному управлінні Держмолодьжитла, для надання їм пільгових кредитів за рахунок коштів міського бюджету.