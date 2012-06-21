Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївські правоохоронці викрили та затримали злочинну групу, яка збувала наркотики, використовуючи інтернет та соціальні мережі.
Масштабну операцію провели співробітники трьох районних в Миколаєві відділень поліції, спеціалісти з протидії наркозлочинності, бійці роти особливого призначення управління поліції в Миколаївській області. Процесуальне керівництво діями правоохоронців здійснювала Миколаївська місцева прокуратура №1.
Злочинне угрупування, до складу якого входили троє осіб, займалися збутом кристалічного метадону на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Лише за один місяць спритні наркоділки заробляли до двох мільйонів гривень.
Свою роботу вони добре організували та конспірували. Всі контакти здійснювалися виключно дистанційно за допомоги мобільних пристроїв. В одній із соціальних мереж розміщувалася інформація, де вказувалася ціна та вид наркотичної речовини. Покупці перераховували кошти на платіжні картки та на рахунки мобільних операторів. Згодом ці гроші переводилися у готівку та потрапляли до ділків. Підлеглі організаторам наркокур’єри отримували товар, фасували його та закладали в різних місцях.
Правоохоронці з’ясували, що в день злочинці розміщували близько 350 «закладок». Зловмисники підозрюються у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 307 2 Кримінального кодексу України за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, пересилання чи збут наркотичних засобів. Слідчі дії тривають.